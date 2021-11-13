13 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray 5-2 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Aslan’dan farklı prova! Tam 7 gol
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 Giriş Tarihi: 13.11.2021

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık karşılaşmasında Bursaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini Mbaye Diagne (3), Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram'ın golleriyle 5-2 mağlup etti. Bursa ekibinin golleri ise İsmail Yüksek ve Elton Acolatse'den geldi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Galatasaray ile Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta sarı-kırmızılılar, rakibini 4, 17 ve 44. dakikalarda Mbaye Diagne, 8. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 59. dakikada Ömer Bayram'ın attığı gollerle 5-2 mağlup etti. Bursaspor'un gollerini ise 29. dakikada İsmail Yüksek ve 38. dakikada Elton Acolatse kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'de milli ara sonrası 13. haftada sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor ise 13. hafta maçında İstanbulspor'u ağırlayacak.

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