07 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli fedakarlığa hazır! Yeni sözleşme...

Sezon başında yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Sofiane Feghouli, ligde Gaziantep FK maçında şık bir asist yapmıştı. Gösterdiği performans sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynanan maçta ilk 11'de başlayan Cezayirli yıldız, bu maçta da ceza sahası dışından müthiş bir gole imza atmıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki oyuncu, fedakarlık yaparak yeni sözleşme imzalamak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli fedakarlığa hazır! Yeni sözleşme...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

Galatasaray'da sözleşme yenileme operasyonu sürüyor. İlk imzalar Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe'ye attırıldı. Kerem Aktürkoğlu'yla görüşmeler devam ederken Feghouli'nin gözü de yönetimde... Bu sezonun başarılı isimleri arasında yer alan Kerem konusunda işler biraz karışık. Çünkü menajeri Erkut Söğüt ile henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Bir de ortada Freiburg'un yaptığı teklif var. Bu nedenle görüşmeler bir süre daha sürecek gibi... Ama Feghouli'de durumlar farklı...

GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli fedakarlığa hazır! Yeni sözleşme...

FEDAKARLIK YAPACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Belhanda'nın durumuna düşmek istemeyen Cezayirli, Galatasaray'da kalmak için fedakarlık yapmaya hazır. Ancak hali hazırda öyle yüksek bir maaş (3 milyon 850 bin euro) alıyor ki, Burak Elmas yönetimine "ciddi indirim" bile yaramıyor. 2.5 milyon euro'ya oynamayı kabul etse bile Elmas yönetimi, çok olumlu değil. Çünkü yönetimin hedefi ücret skalasını 2 milyon euro'da tutmak. Takımda kalmak istiyorsa çok daha fazlasını feda etmek zorunda kalacak. Tabii bu konuda Terim'in raporu da etkili olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli fedakarlığa hazır! Yeni sözleşme...

146

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Feghouli, Galatasaray forması altında 146 maça çıkarken 32 gol, 28 asistlik katkı yaptı.

İKİ MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Gaziantep maçında oyuna sonradan giren Sofiane Feghouli başarılı futbolunun yanı sıra Kerem'in attığı golün de pasını verdi. Lokomotiv Moskova karşısında ilk 11'deki yerini alan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın tek golünü atarak çıkışını sürdürdü.

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