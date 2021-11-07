GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli fedakarlığa hazır! Yeni sözleşme...

FEDAKARLIK YAPACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Belhanda'nın durumuna düşmek istemeyen Cezayirli, Galatasaray'da kalmak için fedakarlık yapmaya hazır. Ancak hali hazırda öyle yüksek bir maaş (3 milyon 850 bin euro) alıyor ki, Burak Elmas yönetimine "ciddi indirim" bile yaramıyor. 2.5 milyon euro'ya oynamayı kabul etse bile Elmas yönetimi, çok olumlu değil. Çünkü yönetimin hedefi ücret skalasını 2 milyon euro'da tutmak. Takımda kalmak istiyorsa çok daha fazlasını feda etmek zorunda kalacak. Tabii bu konuda Terim'in raporu da etkili olacak.

