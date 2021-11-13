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GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'den Fenerbahçe'ye gözdağı!

Diagne’den Fenerbahçe’ye gözdağı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 Giriş Tarihi: 13.11.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında Bursaspor'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da Mbaye Diagne açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi hat-trick yaparak tamamlayan Senegalli golcü, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları derbiyi kazanacaklarını söyledi. (GS spor haberi)

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bursaspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı yapan ve sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'da rakip fileleri 3 kez havalandıran Senegalli golcü Mbaye Diagne karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANACAĞIZ"

Ligin 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü oynaycakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Diagne, "Derbiye sıkı şekilde çalışıyoruz, hazır olacağız ve Fenerbahçe maçını kazanacağız. Taraftarımızın da keyif alacağı bir maç oynayacağız. Çok fazla taraftarın geleceğinden eminim. Onların desteği bize katkı sağlayacak." diye konuştu.

Mbaye Diagne, takımın hücum oyuncuları Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu ile yaşadığı forma rekabetiyle ilgili soru üzerine, "Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Her takımda rekabet var. Biz Galatasaray için buradayız. Galatasaray'a maç kazandırmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

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