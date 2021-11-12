12 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Vitor Pereira Arda Turan'ı istemiş!

Pereira Arda’yı istemiş!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Galatasaray'da uzun süreli sakatlık yaşayan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut flaş bir iddia ortaya attı. Bulut, deneyimli ismin Barcelona'dayken Shanghai'ın teklif sunduğunu söyledi. O dönemde Çin temsilcisinin teknik direktörü ise Vitor Pereira'ydı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Milli maç arasında eski defterler açıldı. Son olarak menajer Ahmet Bulut, Barcelona'da oynarken Arda Turan'ı Çin'den bir takımın istediğini iddia etti. Fotomaç'ın haberine göre; Hatta yıldız oyuncu için 50 milyon euro teklif edildiğini söyledi. İddiaya göre; Arda Turan'a teklifi sunan takımın Shanghai... Çin ekibi o dönemde takımın başına getirdiği Vitor Pereira'nın isteğiyle Arda Turan'a teklif yaptı. Ancak Barcelona teklifi kabul etmedi. Çin macerası başlamadan biterken Arda'nın da düşüşü başladı ve Ocak ayında Başakşehir'in yolunu tuttu.

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