GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan transfer kararı! Gelen teklifler...

Yaz transfer döneminde takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Galatasaray, takım maliyetini de büyük ölçüde düşürmüştü. Avrupa'da namağlup lider konumda olan sarı-kırmızılılarda yönetim, değerini bulan her oyuncuyla yolların ayrılabileceği fikrinde hemfikir oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

21 kişilik maç kadrolarına giremeyen Assuncao ve Aytaç Kara'yı göndermeye hazırlanan Galatasaray'da ayrılıklar kapıda... A Takım bütçesi 61 milyon Euro'dan 48 milyon Euro'ya çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Sabah'ın haberine göre; Yönetim, ara transferde gelecek her teklifi değerlendirme kararı aldı.

"Oyuncu satmaya mecburuz" görüşü ağır basarken, Burak Elmas-Fatih Terim arasındaki toplantıda bu durum masaya yatırıldı. Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor. Berkan, Cicaldau ve Morutan da sarı-kırmızılı takımda değerini katladı. Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Arda Turan, Feghouli ve Babel'e veda edecek Galatasaray, hem 8 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ