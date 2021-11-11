11 Kasım 2021, Perşembe

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GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması!

Kerem için transfer açıklaması! Avrupa kulüpleri...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini yapan Dr. Erkut Söğüt, oyuncunun transfer durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Kerem'in Galatasaray ve Milli Takımın direkt oyuncusu haline geldiğini belirten Söğüt, "Birçok Avrupa kulübünün kendisiyle ilgisi var ama Kerem genç yaşına rağmen sağlam adımlar atarak, kariyerini planlıyor." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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