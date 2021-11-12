12 Kasım 2021, Cuma

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Konyaspor'dan Ryan Babel harekatı!

Süper Lig ekibinden Babel harekatı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yüksek maliyeti nedeniyle takımdan göndermek istediği Ryan Babel'in sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek. Hollandalı yıldıza Süper Lig ekibi Konyaspor'un talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'in devre arasında gönderileceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Takvim'in haberine göre; Performansı beklentilerin altında kalan Hollandalı yıldıza Süper Lig'de sezonun flaş takımlarırından Konyaspor'un talip olduğu belirtiliyor.

Babel'in takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak yönetimin aksi bir karar alması durumunda ülkesine dönmek istediği belirtiliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun menajerinin Hollanda'da takım aradığı gelen bilgiler arasında.

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