Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya yaptığı kural hatası başvurusu sonuçlandı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ağırladığı Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmış karşılaşmanın ardından ise hakemin konuk takımın oyuncusuna iki sarı kart göstermesine rağmen kırmızı kart çıkarmaması tartıima konusu olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın bu konuda UEFA'ya yaptığı kural hatası başvurusunun sonuçlandığı aktarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İstanbul'da oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında 90+1. dakikada konuk takımın oyuncusu Dmitri Jivoglyadov Kerem Aktürkoğlu'nu çekerek düşürdü. Pozisyonun hemen ardından İsviçreli hakem Sandro Scharer Jivoglyadov'a sarı kartını gösterdi. Pozisyonun ardından çıkan kavgadan aynı oyuncu bu kez olaylara karışıp tribünlere doğru hareket yaptığı için 2 dakika sonra tekrar sarı kart gördü. Kırmızı kart görmesi gereken Jivoglyadov oyuna devam etti.
Galatasaray, resmi internet sitesinden kural hatası nedeniyle UEFA'ya başvurduğunu duyurdu. Sarı kırmızılıların açıklamasında, "Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuru yapılmıştır" denildi.
Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın başvurusu UEFA'da görüşülmedi. UEFA, kural hatası başvurusunun 24 saat içinde yapılmadığı için değerlendirmeye almadı.
KURAL NE DİYOR?
Konuyla ilgili kural UEFA'nın yayınladığı Avrupa Ligi Yönetmeliği'nin 53. maddesinde yer alıyor. Söz konusu madde şöyle:
Katılımcı kulüpler, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, söz konusu maçın bitiminden itibaren 24 saat içinde bir maç sonucunun geçerliliğine itiraz etme hakkına sahiptir.
GALATASARAY LİDER DURUMDA
Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray 4. maçlar sonunda 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci Lazio'nun 5, üçüncü Marsilya'nın 4 ve son sıradaki Lokomotiv Moskova'nın ise 2 puanı var.
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