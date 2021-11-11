Galatasaray'ın yaz atransfer döneminde 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, performansıyla takdir toplamaya devam ediyor. Terim'in başarılı performansına rağmen 90 dakika şans vermediği isim için kafasındaki plan da belli oldu İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında transferini ısrarla istediği isimlerin başında gelen Olimpiu Morutan, sarı kırmızılı takımda kariyer adımlarını tırmanmaya devam ediyor.

Fatih Terim'in henüz 90 dakika süre vermediği Morutan zaman zaman dalgalanmalar yaşarken, Terim'in de oyuncu konusundaki kararlı tavrı sürüyor.

UYUM SÜRECİ

Sarı kırmızılı takımda henüz 3 ay birlikte olan Morutan, ülkesi dışında ilk kez forma giyerken bireysel yeteneklerini ısrarla göstermek istiyor.

Eski takımı FCSB'de takımın yıldızı olan Morutan'a futbolun takım oyunu olduğunu aşılayan Fatih Terim, bireysel yeteneklerini de yerinde ve zamanında kullanması için ısrarını sürdürüyor. Defansif özelliklerini de geliştirmesi gereken Morutan, bu eşiği geçmesi durumunda Galatasaray'da daha fazla süre alacak.

GELİŞİM SÜRECİ

Galatasaray'daki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkan ve sarı kırmızılılardaki kariyerine asistle başlayan Morutan, ligde 7 maça 11'de başladı. Sağ kanatta ve forvet arkasında görevlendirilen ancak defansif zaafları bulunan Morutan'ın gol attığı maçlarda sarı kırmızılı takım şu an yenilgi yüzü görmedi.

Rakip takıma göre mevkisi belli olan ve ona göre süre alan Morutan'ın omuzlarına çok fazla yük bindirmemek de yaşının küçük olması nedeniyle dikkat çeken bir faktör olarak görülüyor.

PARASINI KENDİ ÇIKARIYOR

Ligde 3 golü bulunan Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı yaptığı maçlarda kaybetmeyen Galatasaray (3 galibiyet 1 beraberlik) bu karşılaşmalarda önemli bir gelir kazandı. Oynadığı 10 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asistle ön plana çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Aslan'a 10 puan (3G-1B) kazandıran isimlerden olurken, 8 milyon 750 bin TL de kasa kolaylığı sağladı.

ARTIK MİLLİ TAKIM OYUNCUSU

Galatasaray'ın 2019 yılından bu yana transferi için takip ettiği Morutan, Süper Lig'de ve Avrupa'daki performansı sonrasında Romanya Milli Takımı'nda da oynamaya başlarken, yıldız bir futbolcu olma konusunda da adımlarını atmış oldu.

Bundan sonraki süreçte sosyalleşme, idman performansı, dil gelişimi, takım oyuncusu olmak, sorumlulukları yerinde ve zamanında almak gibi önemli eşikleri geçmesi gereken Morutan'ı Terim ile ekibi adeta ilmil ilmik işliyor.

FİYATINI DA KATLAYACAK

Galatasaray'a bonuslar dahil yaklaşık 5 milyon euroluk maliyeti olan Olimpiu Morutan'un 2-3 sene içerisinde yapacağı sıçramayla birlikte en az 20 milyon euroluk bir oyuncuya dönüşmesi planlanıyor.

Sarı kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Morutan için ülkesinden sık sık geleceğin yıldızlarından olacağına dair açıklamalar gelirken, 3 aylık süreçte Morutan'ın önemli ve değerli bir yatırım olduğu da görüldü.

EN AZ 15 GOLE ETKİ EDER

UEFA Avrupa Ligi'nde de Galatasaray'ın gruplardaki 4 maçında da forma giyen Morutan, Lokomotiv Moskova deplasnmanında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından olmuştu.

Şu ana kadar toplam 14 maçta 4 gol ve 2 asistle oynayan Morutan için teknik heyet de sezon sonunda gol ve asistleriyle en az 15 gole etki etmesini bekliyor. 600 bin euro kazanan Morutan da böylelikle hem maaşını hem de bonservisinin önemli bir kısmını kendi çıkarmış olacak.

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