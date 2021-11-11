GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a ABD’den golcü geliyor!

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray özellikle hücumda yaşadığı sıkıntı ile dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar 12 maçta sadece 18 kez ağları sarsabilirken, teknik heyet ve yönetim bu krize son vermek için düğmeye bastı.