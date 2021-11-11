GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a ABD'den golcü geliyor!
Galatasaray'ın hem Süper Lig hem Avrupa'da farklı çizgilerde sergilediği futbolunda öne çıkan en önemli eksiklik forvet bölgesi oldu. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuya göre ABD ekibi New England'da forma giyen Adam Buksa'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray özellikle hücumda yaşadığı sıkıntı ile dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar 12 maçta sadece 18 kez ağları sarsabilirken, teknik heyet ve yönetim bu krize son vermek için düğmeye bastı.
FATİH TERİM ONAYI VERDİ
Devre arasında Mbaye Diagne ile yolları ayırıp forvet transferi yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar gözünü ABD'ye çevirmiş durumda. Yönetim, scout ekibinin masaya getirdiği ve teknik direktör Fatih Terim'in onayladığı Adam Buksa için düğmeye bastı.
4.2 MİLYON EURO'YA ALINDI
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, MLS ekibi New England'da forma giyen Polonyalı forvet için ilk teması sağladı.
Alınan bilgilere göre New England, 24 yaşındaki Buksa için 6 milyon Euro istiyor.
Bu sezon 31 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, milli forma ile de 5 maçta 5 gol attı. Sözleşmesi Aralık 2022'te sona erecek olan Buksa geçtiğimiz yıl Pogon takımından 4.2 milyon Euro'ya ABD'ye transfer oldu.
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