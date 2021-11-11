11 Kasım 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a ABD'den golcü geliyor!

Galatasaray'ın hem Süper Lig hem Avrupa'da farklı çizgilerde sergilediği futbolunda öne çıkan en önemli eksiklik forvet bölgesi oldu. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuya göre ABD ekibi New England'da forma giyen Adam Buksa'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a ABD’den golcü geliyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray özellikle hücumda yaşadığı sıkıntı ile dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar 12 maçta sadece 18 kez ağları sarsabilirken, teknik heyet ve yönetim bu krize son vermek için düğmeye bastı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a ABD’den golcü geliyor!

FATİH TERİM ONAYI VERDİ

Devre arasında Mbaye Diagne ile yolları ayırıp forvet transferi yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar gözünü ABD'ye çevirmiş durumda. Yönetim, scout ekibinin masaya getirdiği ve teknik direktör Fatih Terim'in onayladığı Adam Buksa için düğmeye bastı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a ABD’den golcü geliyor!

4.2 MİLYON EURO'YA ALINDI

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, MLS ekibi New England'da forma giyen Polonyalı forvet için ilk teması sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a ABD’den golcü geliyor!

Alınan bilgilere göre New England, 24 yaşındaki Buksa için 6 milyon Euro istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a ABD’den golcü geliyor!

Bu sezon 31 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, milli forma ile de 5 maçta 5 gol attı. Sözleşmesi Aralık 2022'te sona erecek olan Buksa geçtiğimiz yıl Pogon takımından 4.2 milyon Euro'ya ABD'ye transfer oldu.

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