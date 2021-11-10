10 Kasım 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: UEFA'dan Galatasaray'a ceza!

UEFA’dan Galatasaray’a ceza!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 Giriş Tarihi: 10.11.2021

UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler sebebiyle Galatasaray'a 50 bin euro para cezası verdi. Bunun yanı sıra, sarı-kırmızılı kulüp gelecek iki deplasman maçında taraftarına bilet satamayacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA'dan Galatasaray'a ceza geldi. Marsilya ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında yanan meşaleler nedeniyle, sarı-kırmızılılara 50 bin Euro ceza verildi.

Galatasaray ayrıca, gelecek iki deplasman maçına taraftarını götüremeyecek.

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