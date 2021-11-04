GALATASARAY HABERLERİ

"GALATASARAY İLE HER HAFTA GÖRÜŞÜYORUM"

Galatasaray'la her hafta görüşüyorum zaten iyi ilişkilerimiz var ama birden fazla oyuncu için görüşüyorum. Ve Türkiye'den başka takımlarla da Aliou Dieng, Kalu ve Simon için görüşüyorum. Bütün bu oyuncular benim temsil ettiğim oyuncular ve bunların da gelme olasılığı var. Aliou Dieng ile Galatasaray sezon başında ilgilenmişti ama şu anda ilgileniyor mu bilmiyorum" dedi.