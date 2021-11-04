06 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Elneny'nin menajeri resmen açıkladı! "Galatasaray'da oynamak istiyor"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen ve kariyerini Premier Lig ekibi Arsenal'de sürdüren Mohamed Elneny'nin menajeri William D'Avila, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Galatasaray ile anılan Mısırlı orta saha oyuncusuyla ilgili konuşan D'Avila, Elneny'nin sarı-kırmızılı takımda oynamak istediğini söyledi. (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Elneny’nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray’da oynamak istiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Elneny'nin temsilcisi William D'Avila, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Elneny’nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray’da oynamak istiyor

"ELNENY GALATASARAY'DA OYNAMAYI İSTİYOR"

Radyospor'a konuşan D'Avila, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa kupalarında iyi gidiyor ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Elneny’nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray’da oynamak istiyor

"GALATASARAY İLE HER HAFTA GÖRÜŞÜYORUM"

Galatasaray'la her hafta görüşüyorum zaten iyi ilişkilerimiz var ama birden fazla oyuncu için görüşüyorum. Ve Türkiye'den başka takımlarla da Aliou Dieng, Kalu ve Simon için görüşüyorum. Bütün bu oyuncular benim temsil ettiğim oyuncular ve bunların da gelme olasılığı var. Aliou Dieng ile Galatasaray sezon başında ilgilenmişti ama şu anda ilgileniyor mu bilmiyorum" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Elneny’nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray’da oynamak istiyor

"ARSENAL İLE GÖRÜŞMEK LAZIM"

"Galatasaray, Mohamed Elneny'nin transferi için Arsenal'le görüşüyor mu?" sorusuna da yanıt veren D'Avila, "İnanın bilmiyorum ama elbette ki Arsenal ile görüşmek lazım. Mohamed Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, dolayısıyla ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir ya da bir sonraki sezon adına bir takımla ön anlaşma yapabilir. Dolayısıyla bunu da düşünmek lazım çünkü önümüzdeki yaz serbest kalıyor, serbest statüye erişiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Elneny’nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray’da oynamak istiyor

"ELNENY TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR"

Elbette ki Türkiye'ye gelmek istiyor. Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ya da Trabzonspor, Elneny ile ilgilenmiyor. Türkiye'de tek seçenek Galatasaray mı bu soruya yanıt veremem elbette ki Galatasaray'ın bir ilgisi var çünkü serbest bir oyuncu olacak, iyi bir futbolcu, Türkiye'yi tanıyor, biliyor olması avantaj.

GALATASARAY HABERLERİ - Elneny’nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray’da oynamak istiyor

"KONUŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Galatasaray'ın da onun için önemli bir opsiyon olduğunu söyleyebilirim ama bunun hakkında daha fazla bir şey söyleyemem çünkü konuşmak için henüz erken" diyerek sözlerini tamamladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Elneny’nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray’da oynamak istiyor

Bu sezon İngiliz ekibiyle 3 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki ön libero, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve çıktığı 36 maçta 1 gol ve 4 asist ile oynamıştı.

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