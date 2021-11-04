06 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! Rumen kanat geliyor...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Cicaldau ve Morutan'ın ardından bir Rumen yıldızı daha kadrosuna katmak için yönetime raporunu sundu. Sarı-kırmızılılar, Dennis Man için kulübü Parma ile temasa geçmek için harekete geçti. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! Rumen kanat geliyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Ara transferde rotasını yine Rumen futboluna çevirmeye hazırlanan Galatasaray'da Dennis Man sesleri yükseliyor. Takvim'in derlediği habere göre Romanya basınına konuşan ünlü menajer Becali, "Fatih Terim, Parma'da forma giyen Dennis Man'ı Galatasaray'a getirmek için elimden ne geliyorsa yapmamı söyledi" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! Rumen kanat geliyor...

13 MİLYON EURO ÖDEDİLER

23 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor. Parma ocak ayında FCSB'ye tam 13 milyon Euro ödeyerek Dennis Man'ın bonservisini almıştı. Genç yıldızın 2025'e kadar sözleşmesi var.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! Rumen kanat geliyor...

EKONOMİK KRİZ YAŞIYORLAR
İtalyan basını, Parma'nın küme düşmesinin ardından çok büyük ekonomik kriz yaşadığını belirtiyor. İddialara göre Çizme kulübü 6 milyon Euro karşılığında genç futbolcuyu gözden çıkarabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! Rumen kanat geliyor...

BU SEZON 6 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

Bu sezon Serie B'de 6 maça çıkan ve 2 gol atan Dennis Man, 12 kez de Romanya formasını giydi. Milli formayla 2 kez ağları havalandıran yıldız futbolcu sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor.

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