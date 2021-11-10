10 Kasım 2021, Çarşamba

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'da Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor! Gaziantep FK...

Bunu kimse beklemiyordu! G.Saray’da flaş ayrılık
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Çaykur Rizespor'dan transferi olaylı bir şekilde gerçekleşen Oğulcan Çağlayan, son maçlarda kadroya dahi giremedi. Teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düştüğü belirtilen 25 yaşındaki oyuncu için Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın talip olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da gözden düşen bir başka isim Oğulcan Çağlayan... Terim, sarı-kırmızılı kulüple Rizespor arasında savaşa neden olan futbolcuyu en son Rizespor maçında 6 dakika oynattı. Ondan sonra defterden sildi. 9. haftada Konyaspor maçının kadrosuna aldığı Oğulcan, diğer maçlarda 21 kişilik maç kadrosuna bile giremedi. Terim'in gözünden düşen Oğulcan'a Gaziantep'in talip olduğu öğrenildi. Fotomaç'ın özel haberine göre; Tecrübeli teknik adamın Oğulcan'ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Gaziantep'in teklifinin kabul edilmesini istediği belirtildi.

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