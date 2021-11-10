GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'a bir Rumen daha! Dennis Man atağı
Devre arasında kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray, bir Rumen'i daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde "İstedik" dediği Dennis Man, yeniden gündeme geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Babel ve Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu bölgeye, Parma'dan Dennis Man'ı transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya çok sıcak bakmasa da sarı- kırmızılıların nabız yoklamaya devam ettiği belirtiliyor.
Fotomaç'ın haberine göre; 14. sırada yer alan Parma'nın Serie A'ya dönmesi zor görünmesi nedeniyle Galatasaray'ın Rumen yıldız için bir şansı olabileceği yorumları yapılıyor. Sezon başında Dennis'i isteyen ancak Parma'dan olumlu yanıt alamayan Cimbom'un satın alma opsiyonlu kiralama formülünü denediği ifade edildi.
7
Morutan ve Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Dennis Man için de bastırıyor. Bu sezon Parma'da 7 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...