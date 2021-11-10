GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray’a bir Rumen daha! Dennis Man atağı

Babel ve Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu bölgeye, Parma'dan Dennis Man'ı transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya çok sıcak bakmasa da sarı- kırmızılıların nabız yoklamaya devam ettiği belirtiliyor.