10 Kasım 2021, Çarşamba

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'a bir Rumen daha! Dennis Man atağı

Devre arasında kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray, bir Rumen'i daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde "İstedik" dediği Dennis Man, yeniden gündeme geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray’a bir Rumen daha! Dennis Man atağı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Babel ve Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu bölgeye, Parma'dan Dennis Man'ı transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya çok sıcak bakmasa da sarı- kırmızılıların nabız yoklamaya devam ettiği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray’a bir Rumen daha! Dennis Man atağı

Fotomaç'ın haberine göre; 14. sırada yer alan Parma'nın Serie A'ya dönmesi zor görünmesi nedeniyle Galatasaray'ın Rumen yıldız için bir şansı olabileceği yorumları yapılıyor. Sezon başında Dennis'i isteyen ancak Parma'dan olumlu yanıt alamayan Cimbom'un satın alma opsiyonlu kiralama formülünü denediği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray’a bir Rumen daha! Dennis Man atağı

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Morutan ve Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Dennis Man için de bastırıyor. Bu sezon Parma'da 7 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti

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