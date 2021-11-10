GALATASARAY HABERLERİ: Yerli ve milli G.Saray!

Liglere milli ara nedeniyle ara verilirken, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mıza en çok oyuncu gönderen takım Galatasaray oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımı'nda Barış aday kadroya dahil edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Barış, sakatlığı bulunan Cengiz'in yerine çağrılırken böylece Galatasaray, uzun bir aranın ardından A Milli Takım'a en çok oyuncu gönderen takım oldu. Sarı-kırmızılı takımdan Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı ve Halil kadroda yer bulan diğer isimler...

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