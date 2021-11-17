Galatasaray'da iç transfer harekatı sürüyor. Cezayirli yıldızı Feghouli ile görüşmelere devam sarı kırmızılı ekip, oyuncu ile şartların uyması durumunda yola devam etmek istiyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları aktardı. Kaplan, "Feghouli'nin maaşı şu anda bonuslarla beraber 4 milyon euronun üstüne çıkıyor. Galatasaray yönetimi ise Cezayirli oyuncu için 1.5 milyon euro düşünüyor. Feghouli teklifi kabul ederse 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)