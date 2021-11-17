17 Kasım 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi sevindiren haber!

G.Saray’a derbi müjdesi! O isim antrenmanlara başladı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

Galatasaray'da Romanya Milli Takımı'ndan geldikten sonra sakatlığı sebebiyle antrenmanlara çıkamayan Olimpiu Morutan takımla çalışmalara başladı. İşte sarı-kırmızılıların antrenmanından o kareler... (GS spor haberleri)

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak olan Galatasaray'da sevindirici bir gelişme yaşandı.

Aslan'ın Rumen yıldızı Morutan, Romanya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı. Salı günkü antrenmana çıkmayan yıldız futbolcu, takımla çalışmalara başladı.

Morutan'ın, Fatih Terim'in şans vermesi durumunda Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.


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