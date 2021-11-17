17 Kasım 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe derbisine dev prim

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasarayi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un gerisinde kalan iki ekip, oldukça kritik öneme sahip olan bu 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı kulübün cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim derbinin primini belirledi. İşte o rakam...

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe derbisine dev prim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'e Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle dönüş yapacak olan Galatasaray'da, tam anlamıyla seferberlik hali mevcut.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe derbisine dev prim

BİLETLER TÜKENDİ

Taraftarlar, tam 2 yıl aradan sonra tribünleri tamamen doldurmaya hazır. Kulübe yaklaşık 100 bin kişilik bir talep gelmişti. Nitekim dün başlayan genel satışla birlikte biletler tamamen tükendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe derbisine dev prim

Dev mücadele için tam 52 bin 223 bilet satıldı ve yüzde 100'lük satış oranına ulaşıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe derbisine dev prim

TFF'nin aldığı kararla Süper Lig'de 9 Kasım itibarıyla maçlarda tam kapasite uygulamasına geçilirken, Galatasaray son yılların en yüksek seyirci sayısına imza atacak gibi görünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe derbisine dev prim

4 MİLYON LİRA PRİM

Yönetim de milli oyunculardan yoksun olan Florya'daki derbi havasını daha da ateşlemek üzere kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe derbisine dev prim

En Son Haber'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, teknik heyetle de görüşerek Fenerbahçe maçının galibiyet primini 4 milyon lira olarak belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe derbisine dev prim

Ayrıca milli oyuncular takıma katıldıktan sonra toplu bir buluşma organizasyonu planlanıyor. Galatasaraylı yöneticiler, Florya'ya giderek takıma ve teknik ekibe destek vermeyi düşünüyor.

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