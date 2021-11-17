GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe derbisine dev prim

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasarayi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un gerisinde kalan iki ekip, oldukça kritik öneme sahip olan bu 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı kulübün cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim derbinin primini belirledi. İşte o rakam...

Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'e Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle dönüş yapacak olan Galatasaray'da, tam anlamıyla seferberlik hali mevcut.

BİLETLER TÜKENDİ Taraftarlar, tam 2 yıl aradan sonra tribünleri tamamen doldurmaya hazır. Kulübe yaklaşık 100 bin kişilik bir talep gelmişti. Nitekim dün başlayan genel satışla birlikte biletler tamamen tükendi.

Dev mücadele için tam 52 bin 223 bilet satıldı ve yüzde 100'lük satış oranına ulaşıldı.

TFF'nin aldığı kararla Süper Lig'de 9 Kasım itibarıyla maçlarda tam kapasite uygulamasına geçilirken, Galatasaray son yılların en yüksek seyirci sayısına imza atacak gibi görünüyor.

4 MİLYON LİRA PRİM Yönetim de milli oyunculardan yoksun olan Florya'daki derbi havasını daha da ateşlemek üzere kolları sıvadı.