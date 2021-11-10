GALATASARAY HABERLERİ - İrem Derici'den Mbaye Diagne'ye övgü dolu sözler!
Son dakika Galatasaray haberleri: İrem Derici, geçtiğimiz günlerde kendisinin seslendirdiği "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkıyla sosyal medya hesabından canlı yayın açan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne ile ilgili övgü dolu bir paylaşım yaptı. (GS spor haberi)
İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
DIAGNE İREM DERİCİ'NİN ŞARKISIYLA CANLI YAYIN YAPTI
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne, gece saat 01.40'ta güneş gözlüğü ve atkı takarak İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısı eşliğinde banyodan canlı yayın yaptı.
"NE YAPIYORSUN GÜL BAHÇEM?"
Bu anlara denk gelen İrem Derici, hem Twitter'dan hem de Instagram'dan paylaşım yaparak Diagne'ye övgüler yağdırdı. Instagram üzerinden Diagne'ye kalp gönderen İrem Derici, dayanamayıp tweet de attı. Diagne'ye "Ne yapıyorsun gül bahçem?" diyen İrem Derici dikkatleri üzerine çekti.
Napıyon gül bahçem https://t.co/TFS5cRbkhY— İrem Derici (@iremderici) November 9, 2021
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