Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, sosyal medyada rahat durmuyor. Yıldız futbolcu son olarak saat 01.40'ta banyoda güneş gözlükleriyle bir paylaşım yaptı. Diagne'nin videosunun arkasında İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısı çaldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne sosyal medya paylaşımları ve yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Senegalli futbolcu bu kez de gece yarısı saat 01.40'ta güneş gözlüğü ve atkı takarak İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısı eşliğinde banyodan canlı yayın yaptı.

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