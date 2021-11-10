GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ola Solbakken'e kanca! Girişimler başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yeni bir transfer stratejisi uygulayarak genç ve potansiyelli isimleri kadrosuna katan ve ara transfer döneminde de aynı stratejiyi uygulamayı planlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Norveç ekibi Bodo/Glimt'te forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ola Solbakken için girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sezon başında büyük bir revizyona gidilirken, geleceğin takımı parolasıyla yola çıkılmış ve birçok genç oyuncu takıma kazandırılmıştı.
Ajansspor'un haberine göre; Nelsson, Boey, Morutan, Halil gibi gençlere yatırım yapan Cimbom'un sıradaki hedeflerinden biri Ola Solbakken.
23 yaşındaki futbolcu Bodo/Glimt'te adından çokça bahsettirirken, Roma karşısında adeta şov yapmıştı. Sarı-kırmızılı yetkililer, Norveçli oyuncu için bir süre önce girişimlere başladı.
OLA SOLBAKKEN KİMDİR?
Tam adı Ola Selvaag Solbakken olan futbolcu, 7 Eylül 1998 tarihinde Norveç'in Melhus kentinde dünyaya geldi. Futbola Melhus altyapısında başlayan ve Rosenborg altyapısında da forma giyen Norveçli futbolcu, 2018 yılında Ranheim'e transfer oldu.
İki yıl boyunca Norveç ekibinin formasını terleten Solbakken, Ocak 2020'de 65 bin Euro karşılığında bir başka Norveç ekibi Bodo/Glimt'in yolunu tuttu.
Bu sezon takımıyla çıktığı 8 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor. Solbakken'in güncel piyasa değeriyse 400 bin Euro.
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