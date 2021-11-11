11 Kasım 2021, Perşembe
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Galatasaray'ın saha içinde bir lideri yok… Terim bu nedenle takıma liderlik edecek tarzda bir 6 numara istedi. Scout ekibinin Terim'in önüne koyduğu isimse Nemanja Matic…
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'e Matic önerisi!
Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Avrupa'da ise grupta liderliğini sürdüren Galatasaray'da özellikle orta saha bölgesinde Berkan ve Cicaldau'nun yanına daha dirençli bir oyuncu arayan Fatih Terim'in önüne scout ekibinin raporuna göre Nemanja Matic ismi sunuldu. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın saha içinde bir lideri yok… Terim bu nedenle takıma liderlik edecek tarzda bir 6 numara istedi. Scout ekibinin Terim'in önüne koyduğu isimse Nemanja Matic…
Hazırlanan raporda; Solskjaer'in bu sezon ManU formasını sadece 1 maçta 90 dakika verdiği Sırp ön liberonun tecrübesi ve kariyerinin yanı sıra aynı zamanda sol ayaklı olması nedeniyle de ideal bir seçenek olabileceğini belirtildi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray 2023 sezonu sonuna kadar Manchester'la sözleşmesi devam eden Sırp oyuncuyu kiralamaya çalışacak.
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