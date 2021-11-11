GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’e Matic önerisi!

Hazırlanan raporda; Solskjaer'in bu sezon ManU formasını sadece 1 maçta 90 dakika verdiği Sırp ön liberonun tecrübesi ve kariyerinin yanı sıra aynı zamanda sol ayaklı olması nedeniyle de ideal bir seçenek olabileceğini belirtildi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray 2023 sezonu sonuna kadar Manchester'la sözleşmesi devam eden Sırp oyuncuyu kiralamaya çalışacak.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ