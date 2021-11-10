10 Kasım 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da derbi endişesi! İstatistikler...
Milli ara dönüşü Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'ın, son yıllarda iç sahada derbi kazanamaması camiada endişeye neden oldu. Buna karşın Cimbom'un, sarı-lacivertlilere üstünlüğü göze çarptı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Milli takım dönüşü Galatasaray belki de son yılların en hayati derbisinde Fenerbahçe'yi konuk edecek… Zorlu maçta sarı-kırmızılıların en büyük avantajı ise Fatih Terim... İmparator, 8 maçtır Fenerbahçe'ye kaybetmiyor. Bu maçların 5'i berabere biterken 2'si Saracoğlu'nda olmak üzere 3 galibiyet çıkardı. 8 gol attı. 4 gol yedi. Terim yine kaybetmek istemiyor ama bu kez 3 puandan başka bir sonuç da düşünmüyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...