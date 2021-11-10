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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da derbi endişesi! İstatistikler...

Cimbom’da derbi endişesi! İstatistikler...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Milli ara dönüşü Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'ın, son yıllarda iç sahada derbi kazanamaması camiada endişeye neden oldu. Buna karşın Cimbom'un, sarı-lacivertlilere üstünlüğü göze çarptı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre; Milli takım dönüşü Galatasaray belki de son yılların en hayati derbisinde Fenerbahçe'yi konuk edecek… Zorlu maçta sarı-kırmızılıların en büyük avantajı ise Fatih Terim... İmparator, 8 maçtır Fenerbahçe'ye kaybetmiyor. Bu maçların 5'i berabere biterken 2'si Saracoğlu'nda olmak üzere 3 galibiyet çıkardı. 8 gol attı. 4 gol yedi. Terim yine kaybetmek istemiyor ama bu kez 3 puandan başka bir sonuç da düşünmüyor.

Bunu kimse beklemiyordu! G.Saray'da flaş ayrılık haberin devamı

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