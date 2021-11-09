09 Kasım 2021, Salı
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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a devre arasında 2 takviye! Yönetimden orta saha hamlesi...
Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in yeni sezonda uyguladığı 3'li orta saha sisteminde Berkan ve Cicaldau'nun yanına bir ismin bulunamaması sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuya göre listeye Elneny ve Gedson hamleleri eklendi. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen G.Saray, zayıf karnından vuruldu. Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre Berkan ve Cicaldau dışında orta sahanın merkezinde sürekli arayışta olan Fatih Terim, Karagümrük maçında Emre Kılınç'a şans verdi. Emre kritik pas hatasıyla Bertolacci'nin golüne sebep oldu. Sarıkırmızılı takım bu sezon ikinci bölgedeki oyuncuların kaptırdığı topların bedelini ağır ödedi. Aytaç Kara yüzünden St.Johnstone maçında Muslera kırmızı kart görüp penaltı yaptı. Taylan'ın hatasında Kasımpaşa, forveti Umut Bozok'la beraberliği yakaladı. Assunçao'nun Kayseri'deki hatasına Emrah Başsan cezayı kesti. Berkan, Rize'de hem kırmızı kart gördü hem penaltı yaptı. Sezon başında Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny'nin peşinden koşan Galatasaray yüksek maliyetlere takıldı. Gedson için Benfica 15 milyon Euro isterken, Elneny de 3 yıllığına 10.5 milyon Euro talep etmişti. Benfica'da 3 ayda 47 dakika süre alan Gedson, sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakıldı. Sezon sonu serbest kalacak Elneny ise Arsenal'de 48 dakika forma giyebildi. Assunçao'yu gönderme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde hem Gedson hem de Elneny için girişimde bulunacak.
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