Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim: Bazı kayıpları hak ediyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan ve 1-0 geriye düştüğü mücadelede 88. dakikada eşitliği yakalayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Rotasyon yapmasının doğru olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Fatih Terim, "Bence çok da doğru yapmışız rotasyon yaparak. Oyunun hakimi biziz. 1-2 cılız atağın dışında ilk yarıda hatırladığım bir şey yok. Biz daha etkili olduk. Presi zaman zaman yapabildik. Aksi takdirde bunu ekonomik kullanmasak, maç sonuna kadar bu kadar efektif olamazdık. Perşembe günü oynayan bir takım gibi görünmedik. Esas problemimiz 3. bölgede. İstatistiklere bakıyorum, 500'den fazla pas, 23 şut, birçok orta var. Bu oranlara göre oyun 1-1 bitmez. 18 içinde 30 kez topla buluşuyorsanız, bunu atacaksınız. Direkten dönen, çizgiden çıkan toplar var. Zaman zaman yaptığımız preslerin hepsinde başarılı olduk ama bazı oyuncularımız Perşembe-Pazar oynadığında sıkıntı çekiyoruz. Özellikle Biglia'nın stopere geçtiği kısmı daha etkili kullanmalıydık. Kerem gibi, Halil gibi, Babel gibi, Emre ve Cicaldau gibi oyuncularla daha etkili olmalıydık. İkinci yarıda yediğimiz gole kadar Muslera'nın yere yattığını görmedim. Ama biz bu sene durup dururken gol yemede ve hata yapmada becerikliyiz. Sonra golü bulduk ama diğerini bulamadık. Galatasaray'ın işi buralara kalmamalı. Üzgünüm 2 puan kaybettiğimiz için. Oyun anlayışımızın karşılığı bu olmamalıydı. Daha efektif olmalıydık. 95-96 dakikalık bir oyundan çıktık Perşembe günü. Oyuna giren oyuncular bir şeyler yapmak istedi, kabullenmediler mağlubiyeti. 2 puan kaybettik. Hoşlanmadığımız bir şey ama lig daha çok uzun. Her şeye rağmen devam edeceğiz. Bu sene hangi aksilik varsa bize denk geldi. Iska geçtik yedik, penaltıdan yedik, yedik de yedik. Bunların hepsi elbet geçecek. Her maç daha iyi oluyoruz, daha da iyi olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Lider Trabzonspor ile arada ciddi bir fark olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Az bir puan farkı yok. İstemezdik böyle olmasını ama maalesef oluyor tabii. Kapatmaya çalışacağız bu farkı. Kapanır hepsi. Çünkü daha fazla maç oynuyoruz geçmiş yıllara oranla. Ancak ciddi bir puan farkı olduğunu kabul etmek lazım. Bırakacak halimiz yok. Bizim puan kaybettiğimiz gibi herkes puan kaybedecek. Ama bu durumu kabullenecek halimiz yok. Her takıma saygı duyuyoruz, kapanması için de uğraşacağız" dedi. Daha önce duran toptan çok gol bulmalarına karşın son dönemde bu konuda sıkıntı yaşamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Terim, "Duran toptan çok gol atan takımda da biz hocaydık, atmayanda da biz varız. Burada basit bir kavram vardır, herkes için ölçüler ayrıdır. Ölçüler sınırlı olduğu için, sizin de yapacağınız işler bellidir. Bu büyük ihtimalle, oyuncu tipleriyle ilgili bir durum. Çıkar adam yükselip o topa kafayı vurur, başkası yükselemez vuramaz. Bunların hepsini teknik adamlar çalıştırır. Ama oyuncu karakterleri ve oyuncu tipleri de bunun için önemlidir. Bizim orta sahalarımız, defanslarımız, hücumculardan daha fazla atmıştır belki. Bunun üzerinde duruyoruz. Son yıllarda duran topların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazen oyunu bununla çözersiniz. Son dakikada Diagne'nin vurduğu kafada Barış koşusuna devam etse, Caner'den önce boş kaleye atacaktı. Bu durum gerçekleşse bazı maçları çözerdik. Çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Oyuncu değişiklikleri ilgili olarak verdiği kararların da arkasında olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Oradan nasıl göründü bilmiyorum ama benim kararım öyleydi. Oyunu domine eden bir Galatasaray vardı. Oradaki bütünlüğü de bozmak istemedim, zaman da vardı. Ama benim oyuncumun rakibe pas atacağı aklıma gelmezdi tabii ki. Giren oyuncular, çıkan oyuncular, size göre geç ya da erken müdahaleler herkesin çok ilgisini çekiyor. Bizim tarafımızdan birçok birleşen vardı oyunda. 15 kişilik bir grup tam anlamıyla savaştan çıkmıştı. İlk yarıda oyuna hakim olunca, devre arasında bazı söylemlerimiz oldu" dedi.

Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nün yaptığı başvuruyla ilgili de konuşan Terim, "Lokomotiv Moskova maçında, eğer oyuncunun kart gördüğü dakikadan itibaren oynanacaksa, böyle bir şey olmaz. Hükmen mağlubiyet gibi mantık dışı bir şey de olmaz. Ne kabahati var Lokomotiv Moskova'nın. Böyle bir galibiyeti ne ben isterim, ne oyuncular. Ama bu kural hatası, tekrara hükmediyorsa, bunu isterim. Mağlup da olacaksak, çıkar oynarız. Bazen kuralları siz kendinize göre çeviremiyorsunuz. Ama Lokomotiv Moskova'nın ne günahı var. Sen beni attın da ben mi çıkmadım. Kimi unutkanlığı, kimin konsantre bozukluğu varsa ona bakılmalı. Ben böyle bir galibiyet istemem açıkçası" diyerek sözlerine devam etti.

Maç içinde birçok oyuncunun kayarak düşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim, "Herkes kayıp düştüğüne göre sahada problem var demektir. Bazı şeyleri atlıyoruz. Halil'in ilk yarıda bir kafa pozisyonu var. 6 pasın içinde bundan daha müsait bir pozisyon yok. Biz bu tip golleri atamıyoruz, hiç bahsedilmiyor bile. Cicaldau ve Berkan'ı bilerek ters ayak oynatıyoruz. İkisi de böyle rahat ediyor. Babel, Kerem, Emre ve Morutan'dan hangisi oynarsa 4'lü hücum edip, 2 bekimizi de buraya getiriyoruz. Eğer 3 orta sahayla oynuyorsak, 8 ve 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncuların daha çok pozisyon bulması lazım. Diagne ve Mustafa gol konusunda Halil'den daha öndeler ama Halil de oyun olarak onlardan daha öndeler. Buna bir çözüm bulacağız" dedi.

Son olarak maçta gördüğü sarı kartla ilgili konuşan Terim, "Hakeme ben üzüldüğümü söyledim. Hocam yanlışlıkla sahaya girdiniz dedi. Halbuki ben ofsayt pozisyonunun önden başlamasını ikaz etmek için bağırıyordum. Ama kural bu. Sahaya tam girseniz kırmızı kart. Haklıydı verdiği kartta ve kendisi de söyledi. Ben de kendisine üzüldüğümü söyledim 'Bu sene kart yemek istemiyorum' dedi. Hatta kendisine de espri yaptım ve 'Arsa mı bu, satın mı aldık' dedim. Bir pozisyon ofsayttı. Bizim sahadan başlaması gerekirken, önden başladı. Gol olsa ne olacak. Hatta ben Feghouli'ye bağırıyordum 'Oradan değil' diyerek. Bu arada biraz girmişim sahaya. Niyetimiz belliydi, aksi takdirde kırmızı karttı. Haklılar, kuralı uyguladılar" diyerek sözlerini tamamladı.

