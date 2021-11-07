07 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Karagümrük maçı sonrası flaş paylaşım!

Burak Elmas’tan Karagümrük maçı sonrası flaş paylaşım!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Elmas'ın paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaşan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Elmas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasarayımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Galatasarayımız için doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir." ifadelerine verdi.

Burak Elmas'ın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde on binlerce etkileşim aldı.

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