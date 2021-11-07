GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Dennis Man transferinde bir adım önde!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği, Parma'nın golcü oyuncusu Dennis Man için Sampdoria da devreye girdi. Ancak İtalyan takımının Rumen yıldızın yıllık maaşını karşılayamayacağı aktarıldı. Cimbom, bu transferde en güçlü aday olarak gösterildi. İşte flaş gelişmenin detayları ve teklif edilen rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Teknik direktör Fatih Terim, Parma'da forma giyen Rumen futbolcu Dennis Man'ın transfer edilmesini istiyor. 23 yaşındaki kanat forvetin talipleri de her geçen gün artıyor.
"MAAŞIN YARISINI BIRAKMAZ"
GSP Live'a konuşan Becali, "Dennis Man'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen çok sayıda takım var. Ancak onun Parma'da aldığı maaşı karşılayamazlar. Galatasaray ise oyuncunun istediği parayı verebilir. Parma'yla 2025'e kadar mukavelesi var. Eğer Galatasaray, Parma'yla anlaşırsa çok problem çıkacağını sanmıyorum.
Belki Dennis, İtalya'da kalmak için Sampdoria'yı tercih edebilir ama burada belirleyici nokta para olacak. Dennis, sırf İtalya'da kalmak için maaşının yarısını bırakmaz" dedi.
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