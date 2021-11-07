07 Kasım 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Dennis Man transferinde bir adım önde!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği, Parma'nın golcü oyuncusu Dennis Man için Sampdoria da devreye girdi. Ancak İtalyan takımının Rumen yıldızın yıllık maaşını karşılayamayacağı aktarıldı. Cimbom, bu transferde en güçlü aday olarak gösterildi. İşte flaş gelişmenin detayları ve teklif edilen rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Dennis Man transferinde bir adım önde!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Teknik direktör Fatih Terim, Parma'da forma giyen Rumen futbolcu Dennis Man'ın transfer edilmesini istiyor. 23 yaşındaki kanat forvetin talipleri de her geçen gün artıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Dennis Man transferinde bir adım önde!

İtalya basınındaki haberlere göre; Sampdoria da bu oyuncu için devreye girdi. Ancak Parma'dan senelik 2 milyon euro net maaş alan Man'a bu parayı ödeyemeyecekleri kaydedildi. Sampdoria'nın sadece 1 milyon euro verebileceği yazılırken G.Saray cephesinin oyuncuya teklifi ise 2.5 milyon euro olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Dennis Man transferinde bir adım önde!

"MAAŞIN YARISINI BIRAKMAZ"

GSP Live'a konuşan Becali, "Dennis Man'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen çok sayıda takım var. Ancak onun Parma'da aldığı maaşı karşılayamazlar. Galatasaray ise oyuncunun istediği parayı verebilir. Parma'yla 2025'e kadar mukavelesi var. Eğer Galatasaray, Parma'yla anlaşırsa çok problem çıkacağını sanmıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Dennis Man transferinde bir adım önde!

Belki Dennis, İtalya'da kalmak için Sampdoria'yı tercih edebilir ama burada belirleyici nokta para olacak. Dennis, sırf İtalya'da kalmak için maaşının yarısını bırakmaz" dedi.

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