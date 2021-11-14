GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un Fenerbahçe derbisi beklentisi! Kasaya girecek rakam...
Galatasaray, milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, bu maçı kazanıp zirveye yaklaşmak ve moralmen çıkış yakalamak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom için derbi büyük önem taşırken, kasaya girecek rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Milli aranın ardından Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar açısından Fenerbahçe karşılaşması, yaklaşık 25 milyon liradan fazla gelir demek...
Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadı, uzun bir aranın sonrasında ilk kez tam kapasite olarak hizmet verecek. Bunun Fenerbahçe derbisine denk gelmesi de, Aslan açısından avantaj olarak görülüyor.
Localar ve 5 maçlık kombineler dışında kalan yaklaşık 45 bin bilet satışa çıkacak. Günler öncesinden kulüp telefonları kilitlenirken, yöneticiler talepleri karşılamakta zorlanıyor. Bilet fiyatlarının 1250 lira ile 90 lira arasında olacağı öğrenildi.
BİR TAŞLA İKİ KUŞ!
25 milyon liradan fazla hasılat dışında, Galatasaray Store satışlarının da Fenerbahçe derbisiyle artacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılılar böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacak.
Sarı-kırmızılı idareciler, satışa çıkacak biletlerin birkaç saat içinde tükenmesini beklediklerini söyledi. Yöneticiler, "Taraftar maç izlemeyi özledi. Aşısını yaptıranlar maçı izleyebilecek. İlgiden de görüyoruz ki, karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Derbi maçta özlediğiniz ve istediğimiz atmosferi göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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