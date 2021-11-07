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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim'in yeni gözdesi Yusuf Barası!

Terim’in yeni gözdesi! Ailesiyle görüşüldü...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

Galatasaray'da gençlik aşısı devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda AZ Alkmaar'ın U21 takımında oynayan 2003 doğumlu forvet Yusuf Barası için harekete geçildi. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Galatasaray'da gençlik operasyonu devam edecek… Fotomaç'ın derlediği habere göre Fatih Terim'in gözünü diktiği son genç Yusuf Barası. AZ Alkmaar'ın U21 takımında oynayan 2003 doğumlu forvet için tecrübeli teknik adam hiç vakit kaybetmeden devreye girdi. Yusuf'un ailesi görüştü ve planlarından bahsetti. Sözleşmesinin sonuna gelen oyuncunun babasının, Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.
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