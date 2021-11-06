UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Lokomotiv Moskova'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı takım, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurduğunu açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle UEFA'ya başvuru yaptığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuru yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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