07 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu: Hükmen galibiyet!

G.Saray’dan UEFA’ya başvuru: Hükmen galibiyet!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Lokomotiv Moskova'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı takım, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurduğunu açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle UEFA'ya başvuru yaptığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuru yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

G.Saray - Lokomotiv maçında kural hatası iddiası! Maç tekrar edilecek mi? haberin devamı

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