GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında kural hatası iddiası! Maç tekrar edilecek mi?
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki 4. maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk etmişti. Maçın Sandro Scharer'in, Rus ekibinde forma giyen Zhivoglyadov'a çift sarı kart gösterdiği halde kırmızı kartına başvurmaması çok konuşuldu. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilecek mi? İşte tüm detaylar... (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçtiği ve sayısız gol pozisyonlarından yararlanamadığı maçta Rus temsilcisi ile yenişemedi: 1-1. Karşılaşma sonrası ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'in haberine göre Rus basınından "championat.com" sitesi, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan atmadığını iddia etti. Rusya basınında olayın kare kare fotoğrafları da yayınlandı. 90+2'de Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karıştı.
Hakem Sandro Scharer, bu bölgeye giderek Diagne'ye sarı kart çıkardı. Daha sonra cezalandırılan isim Barinov oldu. İsviçreli hakemin saha içindeki gerginliğin ardından en son kartı, yine sarı kartı olan Zhivoglyadov'a çıkardığı görülüyor.
Rus basını, hakemin olayların başında Zhivoglyadov'a daha önce çıkardığı kartı unutmuş olabileceğini belirtti. Rusların ortaya attığı bu iddianın ardından 'Maç tekrarlanabilir mi?' sorusu akıllara geldi. Raporlarda Dmitri Zhivologlyadov'a tek kart verildiği gözüküyor.
Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatasıyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulüp UEFA'ya başvuru yapıp, hakem raporlarının açıklanmasını talep edecek. Sarı kırmızılar UEFA'dan gelecek rapor doğrultusunda itirazda bulunacak.
UEFA'nın resmi internet sitesindeki maç raporunda 90+3'te saha içinde yaşanan gerilimin ardından Lokomotiv'den Barinov, Zhivoglyadov ve Galatasaray'dan ise Diagne'ye sarı kart çıktığı görülüyor. Lokomotiv Moskova Kulübü'nün resmi internet sitesinde de Zhivoglyadov'a tek sarı kart verildiği bilgisi paylaşıldı.
Maçın tekrarlanacağı iddiası, Galatasaraylı taraftarlar arasında heyecan yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarında maçın tekrar edilmesi için UEFA'ya kulübün baskı yapması gerektiğini vurguladılar.
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