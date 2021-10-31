Fatih Terim Galatasaray - Gaziantep FK maçı öncesi konuştu! "Gençlerimizin oynamasının sebebi..."

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Başkan, yönetim ve teknik ekibimizle bir plan yaptık. Gençlerimizin oynamasının sebebi, yaşlarının genç olmasıyla alakalı değil. Yetenekleri de buna müsait. Genç veya tecrübeli diye ayırt etmiyorum, yetenekleri de bunu gerektiriyor." dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

"UMARIM 3 PUANI ALIRIZ"

"Gaziantep FK burada sonuç almak isteyecektir. Dikkat etmemiz gereken bir takım. Daha çok hafta var ama her haftayı kazanarak geçirmek lazım mümkünse. Arada bir böyle beklemediğimiz puan kayıpları veya aklımızda olmayan şeyler oluyor. Umarım bugün 3 puanı alırız."

"GENÇLERİMİZİN OYNAMASININ SEBEBİ YAŞLARIYLA ALAKALI DEĞİL"

"Başkan, yönetim ve teknik ekibimizle bir plan yaptık. Gençlerimizin oynamasının sebebi, yaşlarının genç olmasıyla alakalı değil. Yetenekleri de buna müsait. Genç veya tecrübeli diye ayırt etmiyorum, yetenekleri de bunu gerektiriyor."

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