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GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray yönetiminde kriz! Burak Elmas'ın sözleri sonrası...

G.Saray yönetiminde kriz! Burak Elmas’ın sözleri sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Beşiktaş derbisi sonrasında Galatasaray'da farklı görüşlerin medyada belirtilmesi üzerine çatlak oluştu. Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, "Kişilerin görüşlerini söyleyeceği yer yönetim kuruludur." derken Rezan Epözdemir'i karşısında alması, kriz çıktığı şeklinde algılandı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Beşiktaş derbisi sonrası hakem kararları konusunda verilen demeçler Galatasaray'da yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in yönetim sözcüsü Remzi Sanver'e katılmadığını söyleyip, "Derbide hakkımız yendi" açıklamasını yapması ortalığı karıştırdı.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas'ın Sanver'in yanında yer alıp "Kişilerin görüşlerini söyleyeceği yer de yönetim kuruludur" diyerek Epözdemir'i eleştirmesi yangını körükledi.

Elmas'ın Epözdemir'in sık sık basına yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu ve kendisine sert bir dille tepki gösterdiği belirtiliyor.

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