GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray yönetiminde kriz! Burak Elmas'ın sözleri sonrası...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Teknik direktör Fatih Terim, savunmadaki durumdan memnun olsa da hücum oyuncularının skora yeterince katkı yapamaması yüzünden bu konuya çare bulmak için kolları sıvadı. Ayrıca deneyimli teknik adam, İstanbul ekibinin 2 yıldızına özel önlem alacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)