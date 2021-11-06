07 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Karagümrük'e konsantre! Fatih Terim 2 yıldıza önlem alacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Teknik direktör Fatih Terim, savunmadaki durumdan memnun olsa da hücum oyuncularının skora yeterince katkı yapamaması yüzünden bu konuya çare bulmak için kolları sıvadı. Ayrıca deneyimli teknik adam, İstanbul ekibinin 2 yıldızına özel önlem alacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Karagümrük’e konsantre! Fatih Terim 2 yıldıza önlem alacak
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.11.2021

Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalıp rakibini elinden kaçıran Galatasaray, gözünü yarınki Karagümrük maçına çevirdi. Avrupa'da çıktığı 5 maçta sadece 1 gol yiyerek, turnuvadaki 32 takım arasında en iyi performansı ortaya koyan sarı-kırmızılıların hücum performansı ise düşündürüyor. Fatih Terim elindeki golcülerden istediği verimi bir türlü alamıyor. Tecrübeli hoca, hücumda etkinliği artırmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Karagümrük’e konsantre! Fatih Terim 2 yıldıza önlem alacak

BIGLIA VE MUSA'YA ÖNLEM

Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in üç isim arasından ileri uçta yine Halil'e şans vermesi bekleniyor. Moskova'ya atılan golde topu faul yapılmasına rağmen ileri taşımayı başaran 21 yaşındaki golcünün diğer isimlerin önünde olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Karagümrük’e konsantre! Fatih Terim 2 yıldıza önlem alacak

Tecrübeli çalıştırıcının, Karagümrük'ün pas oyununa karşı önlem alacağı ve Lucas Biglia'ya özel pres uygulatacağı kaydedildi. Ayrıca Ahmed Musa'nın hızlı çıkışlarına karşı savunmanın arkasında boşluk bırakılmaması talimatı verildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Karagümrük’e konsantre! Fatih Terim 2 yıldıza önlem alacak

HEMEN BAŞLADI

Aslan Karagümrük maçının hazırlıklarına hemen başladı. Moskova karşısında ilk 11'de olan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer isimlerle pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Karagümrük’e konsantre! Fatih Terim 2 yıldıza önlem alacak

YENİLGİYİ UNUTTU

Galatasaray, Avrupa'da son 8 maçında yenilmedi. Sarı-kırmızılılar; Randers, St. Johnstone ve Moskova'ya karşı 1'er galibiyet ve beraberlik aldı. Lazio'yu yenip, Marsilya ile yenişemedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Karagümrük’e konsantre! Fatih Terim 2 yıldıza önlem alacak

HER ŞEY ELİNİZDE

Moskova maçı sonrası Fatih Terim'le birlikte basın toplantısına katılan Halil Dervişoğlu, umutluydu. Genç golcü "İpler elimizde. İnşallah büyük bir başarı elde ederiz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
O konuşma ortaya çıktı! Lokomotiv maçı sonrası Terim... O konuşma ortaya çıktı! Lokomotiv maçı sonrası Terim...
G.Saray’dan dev transfer operasyonu! Tam 12 futbolcu... G.Saray'dan dev transfer operasyonu! Tam 12 futbolcu...
G.Saray Nef deplasmanda mağlup G.Saray Nef deplasmanda mağlup
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör