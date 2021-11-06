GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Karagümrük'e konsantre! Fatih Terim 2 yıldıza önlem alacak
UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Teknik direktör Fatih Terim, savunmadaki durumdan memnun olsa da hücum oyuncularının skora yeterince katkı yapamaması yüzünden bu konuya çare bulmak için kolları sıvadı. Ayrıca deneyimli teknik adam, İstanbul ekibinin 2 yıldızına özel önlem alacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalıp rakibini elinden kaçıran Galatasaray, gözünü yarınki Karagümrük maçına çevirdi. Avrupa'da çıktığı 5 maçta sadece 1 gol yiyerek, turnuvadaki 32 takım arasında en iyi performansı ortaya koyan sarı-kırmızılıların hücum performansı ise düşündürüyor. Fatih Terim elindeki golcülerden istediği verimi bir türlü alamıyor. Tecrübeli hoca, hücumda etkinliği artırmak için kolları sıvadı.
BIGLIA VE MUSA'YA ÖNLEM
Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in üç isim arasından ileri uçta yine Halil'e şans vermesi bekleniyor. Moskova'ya atılan golde topu faul yapılmasına rağmen ileri taşımayı başaran 21 yaşındaki golcünün diğer isimlerin önünde olduğu öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının, Karagümrük'ün pas oyununa karşı önlem alacağı ve Lucas Biglia'ya özel pres uygulatacağı kaydedildi. Ayrıca Ahmed Musa'nın hızlı çıkışlarına karşı savunmanın arkasında boşluk bırakılmaması talimatı verildi.
HEMEN BAŞLADI
Aslan Karagümrük maçının hazırlıklarına hemen başladı. Moskova karşısında ilk 11'de olan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer isimlerle pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.
YENİLGİYİ UNUTTU
Galatasaray, Avrupa'da son 8 maçında yenilmedi. Sarı-kırmızılılar; Randers, St. Johnstone ve Moskova'ya karşı 1'er galibiyet ve beraberlik aldı. Lazio'yu yenip, Marsilya ile yenişemedi.
HER ŞEY ELİNİZDE
Moskova maçı sonrası Fatih Terim'le birlikte basın toplantısına katılan Halil Dervişoğlu, umutluydu. Genç golcü "İpler elimizde. İnşallah büyük bir başarı elde ederiz" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...