GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Karagümrük’e konsantre! Fatih Terim 2 yıldıza önlem alacak

Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalıp rakibini elinden kaçıran Galatasaray, gözünü yarınki Karagümrük maçına çevirdi. Avrupa'da çıktığı 5 maçta sadece 1 gol yiyerek, turnuvadaki 32 takım arasında en iyi performansı ortaya koyan sarı-kırmızılıların hücum performansı ise düşündürüyor. Fatih Terim elindeki golcülerden istediği verimi bir türlü alamıyor. Tecrübeli hoca, hücumda etkinliği artırmak için kolları sıvadı.