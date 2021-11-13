CANLI ŞİFRESİZ İZLE! Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, milli arayı iyi değerlendirmek adına TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak. Milli takımlara gitmeyen futbolcularını Fenerbahçe derbisine hazırlamak isteyen Aslan, Bursaspor'u konuk edecek. Futbolseverler maç öncesinde arama motorlarında Galatasaray maçı ne zaman?, GS maçı izle, Galatasaray hazırlık maçı izle, Galatasaray Bursaspor maçı izle gibi sorgular yapıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli arayı değerlendirmek için TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak.



Taraftarlar ise internetten maçla ilgili "Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman?, "Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda?" ve "GS Bursa maçı ne zaman, hangi kanalda?" aramaları yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

📺 GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Galatasaray Bursaspor maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisie olarak oynanacak Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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