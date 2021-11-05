GALATASARAY HABERLERİ

REHA KAPSAL - IŞIK VAR AMA...

Özellikle ülke puanı açısından Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında alacağı galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunun bilincinde olan sarı-kırmızılılar, taraftarın da yarattığı yüksek atmosferle birlikte maça tempolu başladı. Top rakipteyken karşı presi, yeri geldiğinde de bölgesel baskıları çok doğru yaparak, çok hızlı toplu ve topsuz olarak hücum geçişleri yaptılar. Zaten eldeki kadronun daha çok endirekt değil (set hücumu) yerine direkt kaleye giden oyunu oynayacak isimlere sahip olduğundan baskılardan sonraki çıkışları çok etkili yapıp, plan doğrultusunda da golü bulmayı düşündüler. Hem bu uygulamayla rakibi eksik yakaladığında daha rahat hücuma çıktılar.