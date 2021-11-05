GALATASARAY HABERLERİ - Usta yazarlar Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını yorumladı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında evinde ağırladığı Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Usta yazarlar da bu karşılaşmayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
SERKAN KORKMAZ - RUS RULETİ
Ruslar (beklendiği gibi) sert oynamayı tercih etmişti. Galatasaray'ın rakibinin bu sertliğe aynı şekilde karşılık verebilmesi ve sahada ezilmemesi hayli önemliydi. Halil Dervişoğlu muhteşem bir futbolcu. Kusursuza yakın bir altyapı eğitimi aldığı "gün gibi" ortada. Dün akşamki enfes performansını Diagne ya da Mostafa Mohamed'in civarında sergilerse çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim.
Dörtlü ve Feghouli'li bir orta sahanın önünde, Mohamed veya Diagne'nin civarlarında dolaşan bir Halil Dervişoğlu, bana dün akşamkine göre daha iyi bir olasılık gibi geliyor. Maça olumlu anlamda damga vuran baş rol kuşkusuz Sofian Feghouli'ydi.
Diagne ya da Mohamed'in onbire girmesiyle kenara alınacak en son adamdır; Feghouli. İlk yarının sonunda, sağındaki takım arkadaşı bomboş iken "ben bunu atarım" diyen Cezayirli, unutulmaz güzellikte bir gole imza attı. Ligde Gaziantep maçının 46. dakikasında bir anda sahada beliren "Soso" sezon devam ederken yapılmış bir transfer gibi.
İlk onbirde çıkan Morutan da enerjik ve istekliydi ama genç Rumen'e dair "ideal on bir onun için erken" görüşüm henüz değişmedi. Lokomotiv karşısında aksayan isimlerdendi ve Terim onu gereğinden fazla oyunda tuttu kanaatindeyim. Rakipten baskı yese de net pozisyon vermeyen temsilcimizin yediği gol çok tuhaftı. Muslera'nın, burnunun dibinden, kaleye paralel giden o topun geçişine müsaade etmesine inanamıyorum.
Maçın son on dakikası birer puana razı olmayan iki takımın bir o kalede bir bu kalede gol aramasıyla adeta nefes kesti. İki tak��mın hocaları, tansiyonun zirve yaptığı son dakikalarda, oyuncu değişikleri ve taktikleri itibarıyla, içinde tek bir kurşun olan bir tabancayı sırayla şakaklarına dayayıp tetiğini çekiyor gibiydiler.
İki puan kaybı kötü şu an için hepimize kötü gibi gelse de, grup maçları bitiminde, dün akşam kazanılan bir puanın hiç de küçümsenmemesi gerektiğini idrak edersek şaşırmayalım.
REHA KAPSAL - IŞIK VAR AMA...
Özellikle ülke puanı açısından Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında alacağı galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunun bilincinde olan sarı-kırmızılılar, taraftarın da yarattığı yüksek atmosferle birlikte maça tempolu başladı. Top rakipteyken karşı presi, yeri geldiğinde de bölgesel baskıları çok doğru yaparak, çok hızlı toplu ve topsuz olarak hücum geçişleri yaptılar. Zaten eldeki kadronun daha çok endirekt değil (set hücumu) yerine direkt kaleye giden oyunu oynayacak isimlere sahip olduğundan baskılardan sonraki çıkışları çok etkili yapıp, plan doğrultusunda da golü bulmayı düşündüler. Hem bu uygulamayla rakibi eksik yakaladığında daha rahat hücuma çıktılar.
En büyük sıkıntısı bu kadar yüksek eforlu oyunlarda rakip ceza sahasının üzerinde ve içinde üretkenliklerini yeterli seviyede olmadığından skorun 1-0 Galatasaray lehine giden dönemde 2'yi bulamamaları, hele ki bu seviye maçlar için her zaman sıkıntı yaratabilir. Sarı-kırmızılılar, Moskova ile aynı dizilişte oynadı. Zaman zaman bu oyunlar için Feghouli ve Kerem'in hücumda Halil'i yanına sokmayıp çizgide olmasını sağlayarak, iç koridora yeri geldiğinde sağ bek Yedlin, yeri geldiğinde sol bek Aanholt, girerek sayısal üstünlüğü de sağlaması gerekir. Yani dizilişi 3-4-3 gibi, 2-5-3 gibi formasyon seçenekleriyle pas kanallarını çoğaltması da gerekir. Bunu maçın genelinde baskı yediği bölümlerde mutlaka yapması gerekirdi.
Hücumdaki çeşitliliğin 3'lü orta sahanın iki 8 numarası Cicaldau ve Morutan'ın Halil'i topla ya da topsuz daha fazla bağlantı oyuncusu olarak daha fazla kullanması gerekir. Çok orta saha bölgesinde kalarak oradan servis yapıp oynamaları, dikine toplu ya da topsuz alanı az kat etmeleri sarı-kırmızılıların hücumda sayısal eksikliği gibi hücum repertuarının da etkilenmesindeki en büyük nedenlerinden biridir.
Lokomotiv golü attıktan sonra orta sahaların çok çabuk geçildiği, özellikle de bu hızlı kalelere gidilen oyunda Galatasaray, final pasları ve son vuruşlarındaki o beceriyi gösteremedi. Baştan sona iyi oynadığı, belki bölüm bölüm o frekansları rakibine verdiği anlar haricinde galip gelmeyi fazlasıyla hak etmişti. Bu oyunu her gün gelişen sarıkırmızılıların Avrupa Ligi'nde son iki maçında gerekli puanları alıp, bir üst tura çıkacağının ışığını; mücadele, coşkulu oyun, istek ve arzusuyla veriyor.
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