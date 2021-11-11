Fatih hocanın, yeni golcüyü İskandinav ülkelerinden talep ettiği ve yeni bir Johan Elmander etkisi beklediği öğrenildi. Daha önce Diagne'yi iki kez kiralık gönderen Sarı-Kırmızılılar'da, bu kez yolların bonservisle birlikte ayrılması planlanıyor. Konuyla ilgili olarak birkaç menacere yetki verildiği, hedefte özellikle Arap kulüplerinin olduğu bildirildi.