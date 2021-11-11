11 Kasım 2021, Perşembe

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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Mbaye Diagne için ayrılık vakti! Yerine ise...

Galatasaray'da forvetlerin performansından memnun olmayan Teknik Direktör Fatih Terim, yeni bir golcü istiyor. Sarı kırmızılılarda, Mbaye Diagne'nin satışına onay veren deneyimli çalıştırıcının, İskandinav ülkelerinden forvet talep ettiği ve Elmander etkisi beklediği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Mbaye Diagne için ayrılık vakti! Yerine ise...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray 'da, forvet için de çalışmalar var. Fanatik'in haberine göre, golcülerin performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, özellikle Mbaye Diagne'nin satılmasını ve yerine bir santrfor alınmasını istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Mbaye Diagne için ayrılık vakti! Yerine ise...

Fatih hocanın, yeni golcüyü İskandinav ülkelerinden talep ettiği ve yeni bir Johan Elmander etkisi beklediği öğrenildi. Daha önce Diagne'yi iki kez kiralık gönderen Sarı-Kırmızılılar'da, bu kez yolların bonservisle birlikte ayrılması planlanıyor. Konuyla ilgili olarak birkaç menacere yetki verildiği, hedefte özellikle Arap kulüplerinin olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da Mbaye Diagne için ayrılık vakti! Yerine ise...

LİSTEYİ BUGÜN SUNACAK

Fatih hocanın, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başkan Burak Elmas ile yapacağı transfer zirvesinde, gündemindeki golcülerin listesini sunması bekleniyor. Yönetim de Terim'in talebi doğrultusunda çalışmaları vakit kaybetmeden başlatacak. Galatasaray böylece, ön libero, sağ bek ve kanat oyuncusunun ardından bir de forvet takviyesi için düğmeye basmış olacak.

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