GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında Nef Stadyumu doldu!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı kırmızılılarda bu maçta Nef Stadyumu tam seyirci kapasitesiyle doldu.
Galatasaray Spor Kulübü, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuş fakat ret kararı almıştı. Sarı-kırmızılılar bunun üzerine müsabakada herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyeceğini ifade ederek, taraftarları maça davet etti. Taraftarlar da stadyumun büyük bir bölümünü doldurdu.
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçından önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında 1 Mart 2020 tarihinde Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede stadyumu tamamı taraftara açıktı. Korona virüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, daha sonra da belirli kapasitelerle oynandı. Moskova müsabakasıyla 613 gün sonra Nef Stadyumu'nda bir karşılaşma tam seyirci kapasitesiyle yapıldı.
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