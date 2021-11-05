06 Kasım 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Jaka Bijol ve Hidemasa Morita...

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon öncesi birçok genç ve potansiyelli ismi kadrosuna katarak geleceğe yönelik transfer hamleleri gerçekleştiren Galatasaray, ara transfer döneminde de aynı stratejiyi uygulamaya kararlı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda takımı güçlendirmek isteyen yönetimin CSKA Moskova'da forma giyen Jaka Bijol için temasta bulunacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Bijol'un yanı sıra Santa Clara'da top koşturan ve sezon başında Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Hidemasa Morita'yı da gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan dev transfer harekatı! Jaka Bijol ve Hidemasa Morita...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Galatasaray ocak ayında orta sahaya takviye yapacak. Sezon başında geleceğe yatırım transferleri yapan sarı-kırmızılıların bu doğrultuda çalışmalarını devam ettirdiği ve devre arasında CSKA Moskova forması giyen Jaka Bijol için girişimde bulunacağı iddia ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan dev transfer harekatı! Jaka Bijol ve Hidemasa Morita...

SCOUT EKİPLERİNDEN OLUMLU RAPOR

1.90 boyunda olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ön libero ve 10 numara mevkisinde forma giyebiliyor. Fanatik'in haberine göre; bu sezon CSKA Moskova formasıyla 13 maçta forma giyen Sloven oyuncunun bir süredir Galatasaray scout ekipleri tarafından takip edildiği ve Fatih Terim'e olumlu rapor verildiği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan dev transfer harekatı! Jaka Bijol ve Hidemasa Morita...

MORITA DA GÜNDEMDE

Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündemde Japon futbolcu Hidemasa Morita'nın da olduğu öğrenildi. Sezon başında Morita'yı Fenerbahçe istemiş ancak kadrosuna katamamıştı. Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulübünün satmaya niyetli olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan dev transfer harekatı! Jaka Bijol ve Hidemasa Morita...

Sarı-kırmızılı yönetimin, Portekiz'in Santa Clara takımının yatırımcıları arasında yer alan İsmail Uzun'la iletişime geçmeye hazırlandığı ve bu transferi ocak ayında bitirmek istediği gelen haberler arasında.

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