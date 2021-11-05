GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan dev transfer harekatı! Jaka Bijol ve Hidemasa Morita...

SCOUT EKİPLERİNDEN OLUMLU RAPOR

1.90 boyunda olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ön libero ve 10 numara mevkisinde forma giyebiliyor. Fanatik'in haberine göre; bu sezon CSKA Moskova formasıyla 13 maçta forma giyen Sloven oyuncunun bir süredir Galatasaray scout ekipleri tarafından takip edildiği ve Fatih Terim'e olumlu rapor verildiği belirtiliyor.