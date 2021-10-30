GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli Türk oluyor! Ancak kurallar...
Galatasaray'ın deneyimli oyuncularından Sofiane Feghouli hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 31 yaşındaki Cezayirli oyuncunun Türk vatandaşı olmak istediği ifade edildi. Ancak kurallar gereği Feghouli, Türk vatandaşı olsa dahi yerli statüsünde sayılmayacak. İşte detaylar...
Son haftalarda 11'de başlamadığı için üzgün olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli, Türk vatandaşı olmak istiyor. Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İsmi zaman zaman ocakta başlayacak ara transfer döneminde takımdan ayrılacaklar arasında gösterilse de Cezayirli oyuncu, yaşantısına burada devam etmekte kararlı. Akşam'da yer alan habere göre işlemlere başlayan Feghouli, 3 ay içerisinde Türk pasaportunu almayı amaçlıyor.
TÜRK STATÜSÜYLE YER ALAMAYACAK
Son düzenlemeye göre ülke sınırları içerisinde 250 bin dolarlık mülk alan yabancıların, Türk yurttaşlığına geçme şansı olurken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynayan profesyonel futbolcular için milli takım listesiyle ilgili bölüme göre başka kriterler söz konusu. Buna göre sonradan Türk yurttaşlığına geçen yabancı bir futbolcunun A Milli Takım'da en az bir maç oynaması şartıyla lig maçlarında yerli statüde yer almasına izin veriliyor. Cezayır Milli Takım formasını defalarca giyen Feghouli'nin şu andaki kurallara göre sahada Türk statüsüyle yer alması imkansız.
Sofiane Feghouli 2014'ün Ağustos ayında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan 4.2 milyon euro'ya transfer edilmişti.
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