GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Milli futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı ifade edilmişti. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, transfer söylentilerine açıklık getirdi. İşte detaylar...
Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile adının anılmasıyla ilgili temsilcisi Adem Cebeci, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Cebeci, "Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında, bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir" dedi.
Cebeci, sarı kırmızılı kulüple bir transfer görüşmesinin yapılmadığına vurgu yaparken, "Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor" diye konuştu.
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