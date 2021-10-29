Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao, sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi. Cimbom, liste başına Gedson Fernandes'i yazsa da B planı olarak Kacper Kozlowski'yi düşündüğü kaydedildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Gustavo Assunçao tutmadığı için Fatih Terim devre arasında 8 numara oynayabilecek ön libero arıyor. Gedson liste başında ama Benfica yine yüksekten uçarsa alternatiflere bakılacak. Bu yüzden scout ekibi Terim'in de söylediği gibi farklı isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adamın hayalini kurduğu isimse Bayern'in yıldızı Kimmich ya da Barella tarzından 6/8 numara karışımı bir oyuncu… Bu ismin de Pogon'un 18 yaşındaki genç yeteneği Kacper Kozlowski olduğu öğrenildi.

Terim'in milli maç arasında izlettiği Kacper Kozlowski bu sezon çıktığı 10 lig maçında 3 gol atıp, 3 de asist yaptı. Gedson'un durumuna göre G.Saray Pogon ile masaya oturacak.

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