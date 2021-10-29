GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3 forvet 1 Falcao etmedi!

Galatasaray'ın sezon başında maaşının bir kısmını ödeyip yolladığı Radamel Falcao, Vallecano'yu sırtlayan isim oldu. Sarı-kırmızılıların 3 forveti Diagne, Halil ve Mohamed Kolombiyalı golcü kadar gol atamadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray gol yollarında kısır bir sezon geçirirken, kulüpten ayrılması için üstüne 3 milyon euro para verilen Radamel Falcao şov yapıyor… Sarı-kırmızılılarda sakatlık kabusu yaşayan ve 43 maç oynayıp, 48 müsabaka kaçıran Kolombiyalı yıldız, transfer olduğu Rayo Vallecano'yu sırtlıyor. 35 yaşındaki futbolcu, iki gün önce Barcelona'yı konuk ettikleri maçın 30. dakikasında çok şık bir gol atarak takımına 3 puanı getirdi. Takımıyla La Liga'da 6 maça çıkan Falcao 4 kez fileleri havalandırdı. Falcao'nun gol attığı 4 maçın tamamını İspanyol ekibi kazandı.

ÇÜNKÜ TOP GELİYOR!

Fotomaç'ın haberine göre; Aslan'da ise 3 golcü henüz Falcao'ya yetişemedi. Halil Dervişoğlu sarı-kırmızılılarda 8 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynayabildi. Diagne ise 14 maçta boy gösterip 3 gol attı ve 2 asist yapabildi. Derbide penaltı kaçırıp taraftarı kahreden Mostafa Mohamed ise tam 17 maçın sadece 3'ünde gol atıp, 1 asist yaptı. Falcao'nun golleri sosyal medyada çok tartışıldı. Taraftarlar, "Topu Falcao ile buluşturuyorlar ve adam golünü atıyor. Biz 3 senedir topu rakip ceza sahasına doğru düzgün sokamıyoruz" yorumlarını yapmaya başladı. Falcao, Galatasaray'da 43 maçta 20 gol atmış ve 3 asist yapmıştı.

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