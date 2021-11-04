Galatasaray Mariano'yu arıyor! Yerine gelen 5 isim...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Cicaldau ve Morutan'ın ardından bir Rumen yıldızı daha kadrosuna katmak için yönetime raporunu sundu. Sarı-kırmızılılar, Dennis Man için kulübü Parma ile temasa geçmek için harekete geçti. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)