06 Kasım 2021, Cumartesi
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Galatasaray Mariano'yu arıyor! Yerine gelen 5 isim...
Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek Mariano'nun ayrılığının ardından o bölgeye transfer edilen Linnes, Omar, Şener, Yedlin ve Boey 94 maça çıkarken sadece 6 asistlik katkı sağlayabildi. Mariano ise 105 maçta forma giymiş ve 2 gol atarken, 16 da asist yapmıştı. (GS spor haberleri)
Sacha Boey'in sakatlığının nüksetmesiyle büyük bir şok yaşayan Galatasaray son iki sezonda büyük bir sağ bek sıkıntısı yaşıyor. Takvim'in derlediği habere göre sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon sözleşmesinin bitmesinin ardından gönderilen Mariano'nun yerini dolduramadı. Brezilyalı yıldız 105 maçta forma giymiş ve 2 gol atarken, 16 da asist yapmıştı. Ancak Mariano sonrası sağ bekte görev yapan Linnes, Omar, Şener, Yedlin ve Boey 94 maça çıkarken sadece 6 asistlik katkı sağlayabildi. Şimdi Galatasaray'ın devre arasında Yedlin'i gönderip yeni sağ bek alacağı iddia ediliyor.
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