02 Kasım 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek!

G.Saray - Lokomotiv maçının hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 Giriş Tarihi: 02.11.2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçın hakemi belli oldu. Zorlu karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.

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