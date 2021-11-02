02 Kasım 2021, Salı

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Galatasaray'dan TFF'ye Lokomotiv Moskova maçı için seyirci başvurusu: Yüzde 100 olsun!

G.Saray’dan TFF’ye flaş başvuru: Yüzde 100 olsun
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 Giriş Tarihi: 02.11.2021

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Lokomotiv Moskova maçının yüzde yüz kapasite ile oynanması için TFF'ye başvuru yaptı. Sarı kırmızılılarda Rezan Epözdemir, "Bugün federasyona Lokomotiv Moskova maçını yüzde 100 kapasite ile oynamak için başvuruda bulundu" açıklamasını yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite oynamak için resmi başvuruda bulundu.

Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epözdemir, "Bugün federasyona Lokomotiv Moskova maçını yüzde 100 kapasite ile oynamak için başvuruda bulundu" açıklamasını yaptı.

TFF, daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki stadyumlarda yüzde 100 seyirciye izin vereceğini açıklamıştı. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki mücadele ise 4 Kasım Perşembe saat 20.45'te oynanacak.

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