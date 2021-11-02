Galatasaray, Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Lokomotiv Moskova maçının yüzde yüz kapasite ile oynanması için TFF'ye başvuru yaptı. Sarı kırmızılılarda Rezan Epözdemir, "Bugün federasyona Lokomotiv Moskova maçını yüzde 100 kapasite ile oynamak için başvuruda bulundu" açıklamasını yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite oynamak için resmi başvuruda bulundu.

Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epözdemir, "Bugün federasyona Lokomotiv Moskova maçını yüzde 100 kapasite ile oynamak için başvuruda bulundu" açıklamasını yaptı.

TFF, daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki stadyumlarda yüzde 100 seyirciye izin vereceğini açıklamıştı. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki mücadele ise 4 Kasım Perşembe saat 20.45'te oynanacak.

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