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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu kararı! Lokomotiv Moskova maçında...

Fatih Terim’den Halil kararı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep FK mücadelesinde forvette şans verdiği Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de oynatacak. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi sahaya süreceği kadroyu açıkladı. GS TV'de ilk 11'i veren tecrübeli hoca, Gaziantep maçında olduğu gibi forvette yine Halil Dervişoğlu'na forma verecek. Mohamed ve Diagne yine kenarda şans bekleyecek.

Fotomaç'ın haberine göre; Savunma değişmezken orta sahada Feghouli sürprizi geldi. Gaziantep maçında oyuna sonradan giren, Kerem'in golünün asistini yapan Cezayirli, Terim'in gözüne girdi ve formayı kaptı. Berkan yerini korurken Taylan ise bugün de yedek oturacak.

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