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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Dennis Man'ı istedik

Terim’den transfer itirafı! O ismi istedik...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçının ardından teknik direktör Fatih Terim transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, "Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Parma'da forma giyen Rumen hücum oyuncusu Dennis Man hakkında açıklama yaptı.

Lokomotiv Moskova maçı sonrası konuşan Fatih Terim "Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi. Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu. Çünkü zaten transferde vermeyince bitmişti. O günde kaldı o." dedi.

Fatih Terim ayrıca "Ocakta ne olur bilmiyorum. Açıkçası o gün için biz kulüp olarak başkanımız da ben de öyle bir istekte bulunduk ama Parma 'Hayır' dedi. Dennis Man için o kadar da ısrarlı değildim tabii." ifadelerini kullandı.
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