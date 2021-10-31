GALATASARAY HABERLERİ - İngilizler Mbaye Diagne için harekete geçti!

Galatasaray'da zaman zaman iyi bir performans sergileyen Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Senagalli forvetin en büyük talibi ise geçen sezon iyi bir çıkış yakaladığI İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich olarak öne çıkıyor. Hatta İngiliz taraftarlar sosyal medyadan bu transfer için kampanya başlattı.

West Bromwich taraftarı, Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin, ocak ayında kiralanmasını, sezon sonunda ise satın alınmasını istedi. Fotomaç'ın haberine göre Diagne'nin satın alma opsiyonu elinde olmasına karşın West Bromwich, geçen sezon Championship'e düşmesi nedeniyle bu hakkını kullanmamıştı.

İŞTE WEST BROMWICH TARAFTARLARININ DIAGNE MESAJLARINDAN BAZILARI:

Onu getirin beyler! Diagne uygun bir hedef adamla gerekeni yapar.





Eğer takımda kalabilseydi gerçek dışı işler olurdu. Coşardık. * Ne canavar! İleride onun gibi birine ihtiyacımız var.



