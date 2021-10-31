GALATASARAY HABERLERİ - İngilizler Mbaye Diagne için harekete geçti!
Galatasaray'da zaman zaman iyi bir performans sergileyen Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Senagalli forvetin en büyük talibi ise geçen sezon iyi bir çıkış yakaladığI İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich olarak öne çıkıyor. Hatta İngiliz taraftarlar sosyal medyadan bu transfer için kampanya başlattı.
West Bromwich taraftarı, Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin, ocak ayında kiralanmasını, sezon sonunda ise satın alınmasını istedi. Fotomaç'ın haberine göre Diagne'nin satın alma opsiyonu elinde olmasına karşın West Bromwich, geçen sezon Championship'e düşmesi nedeniyle bu hakkını kullanmamıştı.
İŞTE WEST BROMWICH TARAFTARLARININ DIAGNE MESAJLARINDAN BAZILARI:
Onu getirin beyler! Diagne uygun bir hedef adamla gerekeni yapar.
Eğer takımda kalabilseydi gerçek dışı işler olurdu. Coşardık. * Ne canavar! İleride onun gibi birine ihtiyacımız var.
Yeniden kazandırılsın takıma… Yeniden Premier League'de taşıyacaktır bizi...
Bu adamı seviyorum, tüm zamanların favorilerimden biri, uzun süredir burada olmamasına rağmen efsane bir isim, eve dönsün!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...