GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Jens Stryger Larsen için atağa kalktı!

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?

21 Şubat 1991 tarihinde Danimarka'da dünyaya gelen Jens Stryger Larsen, kariyerine Bröndby'de başladı. 2017'de Austria Wien'den Udinese'ye transfer olan Larsen'in kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek. İtalyan takımında şu ana kadar tüm kulvarlarda 151 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 5 gol atarken 9 da asist yapma başarısı gösterdi. Larsen'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

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