30 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Jens Stryger Larsen için atağa kalktı!

Sezon başında kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray, ligde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde yoluna devam eden sarı kırmızılılar, son olarak Beşiktaş'a mağlup olarak ağır bir yara aldı. Fransız sağ beki Sacha Boey'in sakatlığı sebebiyle derbide oyuna sürdüğü ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin'den memnun kalmayan Terim'in, Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen'i istediği ifade edildi. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Jens Stryger Larsen için atağa kalktı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Galatasaray'da ocak hareketliliği şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Sacha Boey'in yokluğunda görev verdiği Yedlin'in performansından memnun kalmaması üzerine harekete geçen yönetim, Jens Stryger Larsen için bir kez daha devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Jens Stryger Larsen için atağa kalktı!

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Danimarkalı sağ bek için İtalyan ekibi Udinese'ye yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Jens Stryger Larsen için atağa kalktı!

Sezon sonu kulübüyle sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aslan, bu kez transferi noktalamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Jens Stryger Larsen için atağa kalktı!

İKİ AYAĞINI KULLANIYOR

Transfer gerçekleşirse, Larsen ve Nelsson'un uyumunun savunma gücünü artırabileceği öngörülüyor. 30 yaşında ve 1.80 boyundaki deneyimli sağ bek, iki ayağını çok iyi kullanabilmesi sebebiyle sol bek mevkisinde de oynayabiliyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Jens Stryger Larsen için atağa kalktı!

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?

21 Şubat 1991 tarihinde Danimarka'da dünyaya gelen Jens Stryger Larsen, kariyerine Bröndby'de başladı. 2017'de Austria Wien'den Udinese'ye transfer olan Larsen'in kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek. İtalyan takımında şu ana kadar tüm kulvarlarda 151 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 5 gol atarken 9 da asist yapma başarısı gösterdi. Larsen'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

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